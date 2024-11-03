سياسة
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كوريا الشمالية تتهم رئيس جارتها الجنوبية بتعريض بلاده لخطر اندلاع حرب نووية
اتهمت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بتعريض بلاده لخطر الحرب النووية من خلال سياساته تجاه الشمال.
كوريا الشمالية تتهم رئيس جارتها الجنوبية بتعريض بلاده لخطر اندلاع حرب نووية
انتقدت الوثيقة "تصريحات يون المتهورة" بشأن الحرب والتخلي عن عناصر من اتفاق بين الكوريتين / صورة: AP
3 نوفمبر 2024

ووصفت الوثيقة تصريحات يون بـ"المتهورة" المتعلقة بالحرب والتخلّي عن عناصر من اتفاق بين الكوريتين والانخراط مع الولايات المتحدة في التخطيط لحرب نووية والسعي لعلاقات أوثق مع اليابان وحلف شمال الأطلسي.

وجاء في الوثيقة أن "التحركات العسكرية الآخذة في الزيادة (لكوريا الجنوبية) لم تسفر إلا عن عواقب متناقضة تتمثل في دفع (كوريا الشمالية) إلى تخزين أسلحتها النووية بمعدل متزايد وتطوير قدرتها على شن هجوم نووي".

ويتخذ يون موقفاً متشدداً تجاه كوريا الشمالية التي مضت قدماً في تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتتهم إدارته كوريا الشمالية بالمسؤولية عن تفاقم حدة التوتر من خلال تجارب الأسلحة وتقديم مساعدات عسكرية وقوات لمساعدة روسيا في حربها في أوكرانيا.

واتخذت بيونغ يانغ خطوات لقطع العلاقات بين الكوريتين، وإعادة تعريف الجنوب كدولة معادية منفصلة، منذ أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن كوريا الجنوبية "عدو ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد أن انتهت حربهما التي دارت بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس بإبرام معاهدة سلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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