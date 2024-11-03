سياسة
2 دقيقة قراءة
متظاهرون في تل أبيب يطالبون بوقف الحرب وصفقة تعيد المحتجزين من غزة
تظاهر مئات الإسرائيليين أمس السبت في تل أبيب، تعبيراً عن غضبهم نحو ما يعتبرونه عجزاً لدى حكومتهم عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع حماس في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الـ97 منذ أكثر من عام، إذ يطالب المتظاهرون باتفاق ووقف الحرب.
متظاهرون في تل أبيب يطالبون بوقف الحرب وصفقة تعيد المحتجزين من غزة
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب مطالبين بصفقة تبادل أسرى / صورة: AA
3 نوفمبر 2024

وقال أحد المتظاهرين لوكالة الصحافة الفرنسية "كانت توجد فرص لا حصر لها لإنهاء هذه الأزمة، ونسفت الحكومة كل واحدة منها"، فيما اتهمت متظاهرة أخرى وإحدى أقارب المحتجزين في غزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"تخريب" كل محاولات التوصل إلى هدنة.

ويطلب المتظاهرون الوصول إلى هدنة مع حماس، في وقت تدّعي فيه إسرائيل تحقيقها "أهداف الحرب" وخاصة بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الشهر الماضي. ويأمل المشاركون بالمظاهرات في مشاركة أكبر من جانب الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل، التي تشهد انتخابات رئاسية الثلاثاء.

وانخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، أعادت دول الوساطة الثلاث إطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس التي كانت متوقفة منذ الصيف، ويقول معارضو نتانياهو الذي يرأس ائتلافاً يمينياً، بأنه يعرقل المحادثات من أجل البقاء في السلطة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة، خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us