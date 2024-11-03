ونقلت القناة 13 العبرية، عن الجيش قوله إن "جندياً قُتل بانفجار قنبلة يدوية شمال قطاع غزة فجر السبت، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث"، دون مزيد من التفاصيل.

وطبقا لمعطيات جيش الاحتلال، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 779، بينهم 368 في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه داخل قطاع غزة. ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" الذين قُتلوا منذ بداية الحرب.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وخلفت آلاف المفقودين، ودماراً هائلاً في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل حرب الإبادة في غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.