وأظهرت نتائج البحث فقدانها نحو 1% في الولايات المتأرجحة باستثناء نيفادا، فيما زادت حظوظها في الفوز بولاية نيفادا المتأرجحة بنحو 2%، فيما أشارت معدل استطلاعات الرأي الوطنية إلى تقدم طفيف لمنافسها دونالد ترمب.

أما في ولاية أيوا، تفوقت هاريس على منافسها ترمب في استطلاع جديد للرأي، وأظهر الاستطلاع الذي أجرته ديس موينس ريجستر/ميديا كوم أيوا أن الدور الكبير في تحول الوضع في الولاية التي فاز فيها ترمب بسهولة في عامي 2016 و2020 كان للناخبات المرجح أن يدلين بأصواتهن في الانتخابات.

وأوضح الاستطلاع الذي شمل 808 من الناخبين المحتملين، الذين جرى استطلاع آرائهم في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، أن هاريس تتقدم على ترمب بنسبة 47% مقابل 44% في أيوا، التي كانت تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأشارت صحيفة ديس موينس ريجستر التي نشرت نتائج الاستطلاع إلى أن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3.4 نقطة مئوية، لكنه يمثل تحولاً عن استطلاع رأي أجري في سبتمبر/أيلول وأظهر تقدم ترمب بأربع نقاط.

وقالت الصحيفة "أظهر الاستطلاع أن النساء وخاصة الأكبر سناً أو المستقلات سياسياً يقدن التحول الذي حدث أخيراً نحو هاريس".

وفاز ترمب بولاية أيوا في حملتيه الرئاسيتين الماضيتين، بأكثر من تسع نقاط مئوية في عام 2016 وثماني نقاط في عام 2020.

وسيحصل المرشح الذي يظفر بولاية أيوا على ستة أصوات في المجمع الانتخابي. ويحتاج أي مرشح إلى ما مجموعه 270 صوتاً للوصول إلى البيت الأبيض. وركز الحزبان جهودهما خلال الأيام الأخيرة من حملتهما على الولايات "المتأرجحة" مثل نورث كارولاينا وبنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن.

ويعد المجمع الانتخابي في الانتخابات الأمريكية مفتاح الوصول إلى البيت الأبيض، إذ لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على الأغلبية في التصويت الشعبي، بل من خلال هذا النظام.