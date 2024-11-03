جاء ذلك خلال كلمة له خلال القمة التركية-الإفريقية في جيبوتي تطرق فيها إلى الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ أكثر من عام.

وأعرب فيدان عن تقديره للدول الإفريقية، خصوصاً جنوب إفريقيا التي تقف إلى جانب فلسطين، كما أعلن دعم بلاده "القوي" لحصول إفريقيا على "المكانة التي تستحقها في النظام الدولي"، وقال إن تركيا تدعم دائماً العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.

وأضاف أن رئاسة جنوب إفريقيا مجموعة العشرين عام 2025 ستكون فرصة عظيمة للقارة للتعبير عن أولوياتها في جدول الأعمال العالمي.

وشدد فيدان على أن النظام الدولي غير قادر حاليّاً على الاستجابة بفعالية لأوجه عدم المساواة والظلم، ودعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى جعل الأمم المتحدة "أكثر أهمية وملاءمة لمواجهة المشكلات المعقدة للقرن الحالي"، وأكد أهمية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتحقيق ذلك.

كما أكد فيدان احترام تركيا رغبة إفريقيا في الحصول على تمثيل "أكثر إنصافاً وقوة" في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أهمية التعاون وتعزيز الجهود بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وحول العلاقات التركية-الإفريقية، قال: "تواصل تركيا توفير الإمكانيات الاقتصادية بجانب الأمن ومشاريع التنمية في القارة الإفريقية عن طريق رؤية متكاملة".

ولفت إلى أن تركيا شريك استراتيجي للاتحاد الإفريقي منذ 2008، مضيفاً أن تركيا طورت علاقتها الثنائية مع جميع البلدان الإفريقية في إطار نهج منظم ومتخصص.

وتابع: "في الوقت نفسه، عززنا علاقاتنا متعددة الأطراف في إطار الاتحاد الإفريقي، ونولي أهمية كبيرة لاستقرار القارة ونأخذ مخاوفها الأمنية على محمل الجد"، وشدد على مواصلة تركيا الاستثمار في القارة لما تتمتع به من فرص سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأضاف: "بين الأمن والتنمية علاقة قوية للغاية، لذا تتبنى تركيا نهجاً شاملاً لزيادة شراكاتها التجارية والاقتصادية مع القارة".

وتابع: "التبادل التجاري بين تركيا والدول الإفريقية يشهد زيادة كل عام، وتجاوز حجم التجارة بيننا بنهاية عام 2023 مبلغ 35 مليار دولار"، وأوضح أن الاستثمارات التركية المباشرة في قارة إفريقيا تخطت 7 مليارات دولار.

وعلى الصعيد السوداني، أشار فيدان إلى أن الاشتباكات هناك تقترب من دخول عامها الثاني، مؤكداً أن الصراع له آثار مدمرة على البلاد، وأضاف: "علينا ألا نسمح بصرف اهتمام المجتمع الدولي عن السودان، وأن نعمل معاً لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وحل دائم".