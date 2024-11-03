وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) في بيان اليوم الأحد، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 1130 اعتداء، فيما نفذ مستوطنون 360 اعتداء"، وأوضحت الهيئة أن من تلك الاعتداءات 307 وقعت في محافظة نابلس، و280 في الخليل، و179 في القدس.

وتراوحت الاعتداءات بين "هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز"، وفق البيان.

واليوم الأحد، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً مقدسياً على هدم غرفة سكنية ومنشأة زراعية ذاتياً في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت "وفا" إلى أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتياً بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل، مع فرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارساتها الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرياً، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها، وفق "وفا".

وفي سياق الاعتقالات المستمرة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينياً على الأقل، بينهم طفل ومعتقلون سابقون، خلال حملة اقتحامات، نفذها مساء السبت وفجر الأحد، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، بوصفها إحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وبيّنت الهيئة أن "جيش الاحتلال اعتقل 16 فلسطينياً، بينهم طفل ومعتقلون سابقون، خلال حملة اقتحامات، مساء السبت وفجر الأحد، في محافظات رام الله (وسط)، ونابلس وطوباس وسلفيت (شمال)، والخليل (جنوب)".

وأشارت الهيئة إلى أن عدد حالات الاعتقال بلغ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 11 ألفاً و500 من الضّفة، بما فيها القدس الشرقية.

وحول الاعتداءات على المسجد الأقصى، اقتحم مستعمرون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت "وفا" بأن 393 مستعمراً اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

واليوم، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عبر بيان، إن الاحتلال والمستعمرين صعّدوا اعتداءاتهم على المسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سواء بعدد الاقتحامات التي تجاوزت 23 اقتحاماً، أو بأعداد المقتحمين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "الأوقاف" أن المسجد الأقصى تعرض لأكثر من 23 اقتحاماً من المستعمرين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، فقد بلغ عدد المستعمرين المقتحمين للمسجد 9721 مستعمراً، بينهم حاخامات، وأطفال، وشبان.

كما شهدت منطقة المسجد الشرقية أداء طقوس دينية، وانبطاحاً جماعياً، بمناسبة "رأس السنة العبرية"، فيما أطلق مستعمرون دعوات مكثفة لتنظيم اقتحامات جماعية خلال الأعياد، مع توفير مواصلات مجانية لنقلهم إلى المسجد الأقصى، فيما حولت قوات الاحتلال مدينة القدس والبلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية ورفعت حالة التأهب.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، أفاد التقرير بأن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان 95 مرة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، كما أغلقت الحرم لمدة 7 أيام.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 145 ألفاً و500 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وبالتوازي مع ذلك، صعّد جيش الاحتلال عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم، مما أسفر عن 767 شهيداً فلسطينياً ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.