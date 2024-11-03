التقرير الذي حمل عنوان "أمن سويسرا 2024"، ونُشر على موقع جهاز الاستخبارات، أشار إلى استمرار PKK الإرهابي في أنشطته بقارة أوروبا، مبيّناً أن البعثات والمؤسسات التركية مثل المساجد وأبناء الجاليات التركية من بين الأهداف المحتمَلة للتنظيم.

وذكر التقرير أن التنظيم ينفّذ أنشطة دعاية لاستقطاب الشباب وتجنيدهم للقتال "ضد الجيش التركي" في المستقبل، كما أوضح أن ما يسمى الجمعيات الثقافية الموالية للتنظيم، يحاول جذب "اللاجئين الأكراد" الوافدين حديثاً واستغلالهم لتحقيق مآربه.

ولفت التقرير كذلك إلى "تعاون التنظيم مع أعضاء الجماعات اليسارية المتطرفة المؤيدة للعنف"، وأعرب عن توقعاته أن تستمر أنشطة التنظيم السرية في أوروبا.

وعن الوضع الأمني في سويسرا، شدّد التقرير على أنه "يتدهور كل عام"، مضيفاً: "نشهد فترة خطيرة ومتقلبة بسبب انتقال علاقات القوى العالمية إلى نظام جديد، ومن غير الواضح إلى متى سيستمر ذلك".

وأكّد أن "بيئة شديدة الاستقطاب ظهرت في أوروبا ومحيطها، مع أزمات متعددة متزامنة، فضلاً عن الصراعات المسلحة". وأضاف: "سويسرا أقلّ أماناً بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات".

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.