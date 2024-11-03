وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في عملية ليلية عابرة للحدود مع سوريا، اعتقلت قوات وحدة إيغوز، تحت قيادة الفرقة 210، عنصراً من شبكة تابعة لإيران في الأراضي السورية".

وأوضح البيان أن المعتقل سوري يُدعى "علي سليمان العاصي"، مقيم في مدينة صيدا (تابعة لمحافظة درعا) جنوبي سوريا. وادعى أنه "كان يعمل علي جمع المعلومات حول القوات (الإسرائيلية) في منطقة الحدود (مع سوريا) لصالح الحرس الثوري".

وأفاد جيش الاحتلال بأنه يحقق مع العاصي، ولم يحدد تاريخ عملية اختطافه، لكنه قال إنه نفذها خلال "الأشهر الأخيرة".

وهذه العملية الأولى من نوعها في الأراضي السورية التي يعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتوفر تعقيب من دمشق ولا طهران في هذا الشأن حتى الساعة 17:30ت.غ.

ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الأخرى العدو الأول لها، وتبادل البلدان في الأشهر الأخير ضربات جوية وصاروخية.

والسبت طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزير خارجيته عبد الله بو حبيب، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اختطاف إسرائيل مواطناً لبنانياً.

وأعلنت الأجهزة الأمنية اللبنانية فتح تحقيق بشأن مزاعم حول اختطاف عماد أمهز، وهو قبطان بحري، من منطقة البترون في شمال لبنان فجر الجمعة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان تمثّل امتداداً لحرب إبادة متواصلة على قطاع غزة بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967، عاصمتها القدس الشرقية.