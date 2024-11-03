ودعت الخارجية التركية في بيان إلى وقف إطلاق النار في السودان "بلا مزيد من التأخير" لاستعادة السلام والاستقرار، وإلى اتخاذ تدابير فورية لضمان عودة النازحين إلى ديارهم وإيصال المساعدات الإنسانية بلا انقطاع.

وأكد البيان "دعم تركيا بقوة لسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته"، مشدداً على مواصلة تركيا تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

وفي وقت سابق الأحد قُتل 13 شخصاً بالرصاص في هجوم نُسب إلى قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بوسط السودان، حسب مصدر طبي، في استمرار للعنف المتصاعد بالولاية منذ الشهر الماضي.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جرَّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.