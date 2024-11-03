جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع. وقال سريع: "إن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن عديداً من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للعدو الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى، أو تسجيلِها بأسماء جهات أخرى".

وأوضح أن "ذلك يأتي في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخَذة من قبل اليمن (الحوثيين) على تلك السفن والشركات". وأضاف أن قوات الجماعة "لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو عَلَم سفن العدو الإسرائيلي".

وحذر سريع، "جميع الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أوِ السفن كونها تخضع للعقاب، ومحظور عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) المحددة".

وحتى الساعة 19:15 (ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل بشأن بيان الحوثي.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي خلّفت أكثر من 145 شهيداً وجريحاً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما يقابَل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.