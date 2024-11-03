سياسة
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"أُطلقا من جنوب لبنان".. جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخين بمدينة حيفا
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، رصده صاروخين أطلقا من جنوب لبنان، نحو مدينة حيفا بالشمال، في الوقت الذي اخترقت فيه طائرتان مسيرتان الحدود قبل سقوط إحداهما واعتراض الأخرى.
"أُطلقا من جنوب لبنان".. جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخين بمدينة حيفا
جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخين بمدينة حيفا أطلقا من جنوب لبنان / صورة: Reuters
3 نوفمبر 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته رصدت صاروخين أُطلِقا من جنوب لبنان نحو حيفا، إذ "سقطا في منطقة مفتوحة"، على حد تعبيره. وادعى أن الصاروخين لم يوقعا إصابات أو أضراراً.

في السياق ذاته، قالت إذاعة جيش الاحتلال: "إن طائرتين مسيّرتين اخترقتا الحدود (الشمالية) من لبنان، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عديدة من (مدينة) نهاريا وصولاً إلى منطقة الكريوت (خليج حيفا) والمناطق المجاورة".

وأشارت الإذاعة إلى أنّ إحدى الطائرتين انفجرت في منطقة اليكيم، بينما جرى اعتراض الأخرى قبالة سواحل قيساريا (شمال)".

وفي وقت سابق الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي "إن 27 صاروخاً أُطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل بشمال البلاد منذ الصباح".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن ألفين و986 قتيلاً و13 ألفاً و402 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويومياً يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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