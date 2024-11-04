سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيسة المنتهية ولايتها مايا ساندو تعلن فوزها بانتخابات مولدوفا
أعلنت رئيسة مولدوفا المنتهية ولايتها والمؤيدة لأوروبا مايا ساندو فوزها مساء الأحد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ظل مخاوف من تدخل روسي.
الرئيسة المنتهية ولايتها مايا ساندو تعلن فوزها بانتخابات مولدوفا
مايا ساندو الرئيسة المنتهية ولايتها في مولدوفا تعلن فوزها بالانتخابات الرئاسية / صورة: EPA
4 نوفمبر 2024

وقالت ساندو في خطاب ألقته في مقر حملتها الانتخابية: "مولدوفا، لقد انتصرتِ! اليوم أيها المولدوفيون الأعزاء، لقد قدّمتم درساً في الديموقراطية يستحق أن يُدوّن في كتب التاريخ. اليوم أنقذتم مولدوفا".

وتصدرت ساندو الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حسب النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات مساء الأحد، إثر فرز 93% من الأصوات. وحصلت المرشحة البالغة 52 عاماً على 50.9% من الأصوات، بينما حصل المرشح ألكسندر ستويانوغلو على 49.1%. وبعدما كان ستويانوغلو متصدراً في بادئ الأمر، انعكس الاتجاه لاحقاً مع استكمال فرز الأصوات.

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد ساندو على "إعادة انتخابها رئيسة لمولدوفا"، مشيداً بـ"انتصار الديموقراطية" على "كل التدخلات وكل المناورات". وكتب عبر منصة إكس أن "فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب مولدوفا في مسارها الأوروبي".

من جهتها هنّأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مساء الأحد ساندو على إعلان إعادة انتخابها. وكتبت فون دير لايين على إكس مخاطبة ساندو: "يتطلب الأمر نوعاً نادراً من القوة للتغلب على التحديات التي واجهتِها في هذه الانتخابات. تسعدني مواصلة العمل معكِ من أجل مستقبل أوروبي لمولدافيا وشعبها".

وبعد أسبوعين على استفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فاز فيه المؤيدون لهذا التكتل بفارق ضئيل، أدلى المولدوفيون بأصواتهم الأحد لاختيار رئيسهم وتأكيد مستقبلهم الأوروبي أو رفضه، في الدورة الثانية من انتخابات جرت في ظل مخاوف من تدخل روسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us