سياسة
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تضامناً مع الشعب الفلسطيني واللبناني.. مئات يتظاهرون بعدد من المدن المغربية
نظم مئات المغاربة، مساء الأحد، وقفات بعدة مدن للاحتجاج على استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبين بوقفها.
تضامناً مع الشعب الفلسطيني واللبناني.. مئات يتظاهرون بعدد من المدن المغربية
مظاهرات بمدن مغربية تطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية بغزة / صورة: AA
4 نوفمبر 2024

جاء ذلك في وقفات بعدة مدن، بينها القنيطرة والمحمدية (غرب)، ووجدة (شمال شرق)، ومكناس (شمال). ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، الأعلام الفلسطينية وصور المسجد الأقصى.

كما رددوا هتافات تؤيد "المقاومة الفلسطينية واللبنانية"، وأخرى تندد بالإبادة الإسرائيلية المستمرة، من قبيل "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا مريكان"، و"فلسطين تقاوم".

ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها: "نتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني"، و"من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق الفلسطينيين في الحياة"، و"أوقفوا حرب الإبادة الجماعية".

ويشهد عديد من المدن المغربية لا سيما العاصمة الرباط، وقفات ومسيرات متواصلة بخاصة في أيام الجمعة، للتضامن مع قطاع غزة، يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإنهاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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