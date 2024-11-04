ونشر كاتس نص الخطاب المرسل إلى الأمم المتحدة، بعد نحو أسبوع من تصديق الكنيست على قانون ينص على وقف أنشطة الوكالة في إسرائيل، إذ كان يتاح لها العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وقال كاتس: "الأونروا جزء من المشكلة في غزة، وليست جزءاً من الحل. الغالبية العظمى من المساعدات تُنقل عبر منظمات أخرى".

كما نشر المبعوث الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة داني دانون نص الخطاب المرسل إلى المنظمة، فيما أدانت منظمات أممية ودول حول العالم الخطوة الإسرائيلية بحق إلغاء عمل الأونروا.

ووفق القانون "يوقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وتُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل". وبموجبه أيضاً تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا أسهموا في طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت عدم صحته.

ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوّضت لتقديم المساعدة والحماية والخدمات الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.