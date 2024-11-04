سياسة
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"مكتب كرويزر".. نائب إسرائيلي ينشر صورة استفزازية داخل منزل في جنوب لبنان
أثارت صورة استفزازية نشرها عضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاك كرويزر على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء خدمته ضابط احتياط في جيش الاحتلال، موجة انتقادات في إسرائيل.
"مكتب كرويزر".. نائب إسرائيلي ينشر صورة استفزازية داخل منزل في جنوب لبنان
صورة لعضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاك كرويزر في منزل بجنوب لبنان / صورة: إعلام عبري
4 نوفمبر 2024

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن كرويزر، وهو عضو في حزب "القوة اليهودية" التابع لوزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، أثار "موجة من الانتقادات بعدما نشر صورة له خلال خدمته في جيش الاحتياط داخل أحد المنازل في جنوب لبنان، حيث ظهر في الصورة خلفه جدار كُتب عليه: مكتب عضو الكنيست كرويزر"، مما أدى بقيادة الجيش إلى إنهاء خدمته جراء الصورة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتداول فيها جنود الاحتلال صوراً ومقاطع فيديو استفزازية داخل منازل لمدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و968 قتيلاً و13 ألفاً و319 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد وكالة الأناضول أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء السبت.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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