سياسة
2 دقيقة قراءة
إندونيسيا.. بركان ثائر يودي بحياة 10 أشخاص في جزيرة سياحية
قُتل عشرة أشخاص جراء ثوران بركان ليوتوبي لاكي لاكي، وهو بركان نشط في جزيرة فلوريس التي يقصدها السياح شرقي إندونيسيا، ليل الأحد-الاثنين، حسب حصيلة جديدة صادرة عن السلطات.
إندونيسيا.. بركان ثائر يودي بحياة 10 أشخاص في جزيرة سياحية
قتلى في ثوران بركان شرقي إندونيسيا / صورة: AFP
4 نوفمبر 2024

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث خلال مؤتمر صحفي: "أصبحت حصيلة ثوران بركان ليووتوبي لاكي-لاكي عشرة قتلى".

ونفث البركان، الذي ثار مراراً خلال الليل وفقاً للسلطات، رماداً وحمماً بركانية نحو القرى المجاورة، حيث جرى إجلاء آلاف السكان من 5 بلدات. وأظهرت الصور قرى قريبة من الجبل مغطاة بطبقة سميكة من الرماد ومناطق مشتعلة، فيما اندلعت النيران ببعض المنازل الخشبية وخلفت الصخور المتطايرة من البركان حفراً.

وثار البركان قبيل منتصف الليل للمرة الأولى عند الساعة 01.27 (الساعة 17.27 ت غ الأحد) و02.48 حسبما أفادت الوكالة الوطنية لعلم البراكين. ورفعت الوكالة حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها وحضَّت السياح والسكان على عدم القيام بأي نشاط داخل دائرة نصف قطرها سبعة كيلومترات حول فوهة البركان. وقالت في بيان الاثنين: "وجدنا زيادة كبيرة في النشاط البركاني على جبل ليووتوبي لاكي-لاكي".

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادي، حيث يتسبب التقاء صفائح قارية بنشاط زلزالي وبركاني كبير، وتضم نحو 130 بركاناً نشطاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us