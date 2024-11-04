وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث خلال مؤتمر صحفي: "أصبحت حصيلة ثوران بركان ليووتوبي لاكي-لاكي عشرة قتلى".

ونفث البركان، الذي ثار مراراً خلال الليل وفقاً للسلطات، رماداً وحمماً بركانية نحو القرى المجاورة، حيث جرى إجلاء آلاف السكان من 5 بلدات. وأظهرت الصور قرى قريبة من الجبل مغطاة بطبقة سميكة من الرماد ومناطق مشتعلة، فيما اندلعت النيران ببعض المنازل الخشبية وخلفت الصخور المتطايرة من البركان حفراً.

وثار البركان قبيل منتصف الليل للمرة الأولى عند الساعة 01.27 (الساعة 17.27 ت غ الأحد) و02.48 حسبما أفادت الوكالة الوطنية لعلم البراكين. ورفعت الوكالة حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها وحضَّت السياح والسكان على عدم القيام بأي نشاط داخل دائرة نصف قطرها سبعة كيلومترات حول فوهة البركان. وقالت في بيان الاثنين: "وجدنا زيادة كبيرة في النشاط البركاني على جبل ليووتوبي لاكي-لاكي".

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادي، حيث يتسبب التقاء صفائح قارية بنشاط زلزالي وبركاني كبير، وتضم نحو 130 بركاناً نشطاً.