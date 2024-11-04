وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني تعاملت مع 20 مركبة أحرقت في بلدة البيرة، ومربكة أخرى في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأضاف شهود عيان أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف وصلت إلى الموقع بعد بلاغ من سكان عن وجود حرائق، ما دفع المستوطنين إلى إطلاق النار تجاهها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وذكرت الهيئة، الأحد، أن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) نفذت 1130 اعتداء، فيما نفذ مستوطنون 360 اعتداء". وبينت أن من تلك الاعتداءات 307 وقعت في محافظة نابلس، و280 في الخليل، و179 في القدس. و تراوحت الاعتداءات بين "هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات ونصب حواجز"، وفق البيان.

عمليات دهم واعتقال

في السياق نفسه قالت وكالة وفا إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر الاثنين مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واعتقلت الشاب أحمد شبيطة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون وقرية جيت شرق مدينة قلقيلية واعتقلت الشابين أحمد نزال وثائر مشهور يامين، كما اقتحم الاحتلال بلدة كفر ثلث وقرية سنيريا جنوب المدينة، وسط انتشار واسع لجيش الاحتلال وإطلاق نار كثيف على بيوت المواطنين.

ووفقاً لوكالة وفا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل واعتقلت كلاً من "صخر عايد قوقاس خليل (45 عاماً)، ومحمد وحيد حمدي أبو ماريا (23 عاماً)، وبهاء بسام حمد العلامي (22 عاماً)، والطفل محمد باسم محمد سعيد عطية (14 عاماً)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها". من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة وادي الحمص بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

ومع انطلاق موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين، بعد أن منعتهم من الوصول إلى حقول الزيتون في قرية قصرة جنوب نابلس.

ووفقاً لوكالة وفا الفلسطينية فإن قوات الاحتلال ومستوطنين من مستوطنة من مجدوليم اقتحموا المنطقة الشمالية وجزءاً من المنطقة الشرقية، ومنعوا المزارعين تحت تهديد السلاح من الوصول إلى أراضيهم هناك.

وبالتوازي مع حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن 768 شهيداً فلسطينياً ونحو 6 آلاف و300 جريح، إضافة إلى 11 ألفاً و500 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.