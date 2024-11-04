سياسة
4 دقيقة قراءة
شهداء وجرحى في غارات على البقاع.. وحزب الله يوسع قصف القواعد الإسرائيلية
أعلن حزب الله الاثنين، أنه قصف وحدة مراقبة جوية و4 مستوطنات شمال إسرائيل بدفعات صواريخ، غداة إعلانه شن 27 هجوماً.
شهداء وجرحى في غارات على البقاع.. وحزب الله يوسع قصف القواعد الإسرائيلية
حزب الله يوسع قصف القواعد الإسرائيلية ويتصدى للتوغل البري في جنوب لبنان / صورة: AP
4 نوفمبر 2024

وقال الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة "تليغرام"، إن مقاتليه قصفوا وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بدفعة صواريخ، كما استهدفوا مستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإييليت هشاحر، بعد إنذار وجّهه الحزب لإخلاء مستوطنات شمال إسرائيل.

يأتي ذلك غداة إعلان حزب الله الأحد، شنه 27 هجوماً على قواعد عسكرية وتجمعات لقوات ومستوطنات إسرائيلية، مستخدماً صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيَّرة. وكرر الحزب في بياناته أن هذه الهجمات تمثل "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، في منشور على منصة إكس: "بعد التنبيهات التي فُعِّلت في منطقة جنوب الجولان، اعترض سلاح الجو هدفاً جوياً مشبوهاً عبَر من الشرق، وهدفاً جوياً مشبوهاً آخر دخل البلاد من الشرق". وأضاف: "اعترض سلاح الجو هدفاً جوياً مشبوهاً في منطقة الجليل الأعلى قادماً من لبنان"،كما أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض هدف جوي ثالث مشبوه قبل عبوره إلى إسرائيل"، دون تحديد مكان انطلاقه. وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في مناطق عديدة شمال إسرائيل إضافة إلى هضبة الجولان السورية التي تحتلها تل أبيب.

والأحد، قال حزب الله أيضاً إن مقاتليه استهدفوا "دبابة ميركافا عند بوابة المطلة (موقع عسكري شمالي إسرائيل) بصاروخ موجّه، مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح". كما أطلقوا دفعات صواريخ على تجمعات لجنود في منطقة خلة البردوشة قرب مستوطنة المنارة ومستوطنات ساعر والمطلة (مرتان) وشلومي (مرتان) وروش هانيكرا وكدمات تسفي وشامير وبرعام ومتسوفا وإيفن وشوميرا وزرعيت. وقصفوا كذلك مستوطنتَي نطوفا نيمرا وكتسرين بدفعتَي صواريخ.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 بغارة إسرائيلية في قضاء البقاع الغربي بمحافظة البقاع شرق البلاد. وقالت الوزارة على منصة "إكس" إن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها أصدر بياناً أعلن فيه أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مشغرة (في البقاع) صباح اليوم، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلاً عند أطراف بلدة برج رحال بقضاء صور (جنوباً)، واقتصرت الأضرار على الماديات، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي يارين والجبين في قضاء صور، حيث بدأت سحب الدخان تندلع من المنطقة المستهدفة، وفق الوكالة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

​​​​​​وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و986 قتيلاً و13 ألفاً و402 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us