وقال الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة "تليغرام"، إن مقاتليه قصفوا وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بدفعة صواريخ، كما استهدفوا مستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإييليت هشاحر، بعد إنذار وجّهه الحزب لإخلاء مستوطنات شمال إسرائيل.

يأتي ذلك غداة إعلان حزب الله الأحد، شنه 27 هجوماً على قواعد عسكرية وتجمعات لقوات ومستوطنات إسرائيلية، مستخدماً صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيَّرة. وكرر الحزب في بياناته أن هذه الهجمات تمثل "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، في منشور على منصة إكس: "بعد التنبيهات التي فُعِّلت في منطقة جنوب الجولان، اعترض سلاح الجو هدفاً جوياً مشبوهاً عبَر من الشرق، وهدفاً جوياً مشبوهاً آخر دخل البلاد من الشرق". وأضاف: "اعترض سلاح الجو هدفاً جوياً مشبوهاً في منطقة الجليل الأعلى قادماً من لبنان"،كما أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض هدف جوي ثالث مشبوه قبل عبوره إلى إسرائيل"، دون تحديد مكان انطلاقه. وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في مناطق عديدة شمال إسرائيل إضافة إلى هضبة الجولان السورية التي تحتلها تل أبيب.

والأحد، قال حزب الله أيضاً إن مقاتليه استهدفوا "دبابة ميركافا عند بوابة المطلة (موقع عسكري شمالي إسرائيل) بصاروخ موجّه، مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح". كما أطلقوا دفعات صواريخ على تجمعات لجنود في منطقة خلة البردوشة قرب مستوطنة المنارة ومستوطنات ساعر والمطلة (مرتان) وشلومي (مرتان) وروش هانيكرا وكدمات تسفي وشامير وبرعام ومتسوفا وإيفن وشوميرا وزرعيت. وقصفوا كذلك مستوطنتَي نطوفا نيمرا وكتسرين بدفعتَي صواريخ.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 بغارة إسرائيلية في قضاء البقاع الغربي بمحافظة البقاع شرق البلاد. وقالت الوزارة على منصة "إكس" إن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها أصدر بياناً أعلن فيه أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مشغرة (في البقاع) صباح اليوم، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلاً عند أطراف بلدة برج رحال بقضاء صور (جنوباً)، واقتصرت الأضرار على الماديات، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي يارين والجبين في قضاء صور، حيث بدأت سحب الدخان تندلع من المنطقة المستهدفة، وفق الوكالة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

​​​​​​وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و986 قتيلاً و13 ألفاً و402 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول أحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الأحد.