سياسة
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أردوغان: الفلسطينيون ضربوا مثلاً للعالم بالدفاع عن وطنهم رغم جرائم الاحتلال
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن "الفلسطينيين ضربوا مثلاً للعالم في الدفاع عن وطنهم"، رغم الإبادة المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
أردوغان: الفلسطينيون ضربوا مثلاً للعالم بالدفاع عن وطنهم رغم جرائم الاحتلال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاجتماع الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول. / صورة: AA
4 نوفمبر 2024

جاء ذلك في كلمة ألقاها بافتتاح الاجتماع الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) الاثنين، بمدينة إسطنبول.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الواحد والعشرين.

وقال أردوغان: "النظام الصهيوني وداعموه ارتكبوا كل أنواع المجازر والظلم منذ 13 شهراً، إلا أنهم لم يستطيعوا تركيع إخوتنا الفلسطينيين".

وعلى صعيد المساعدات الإغاثية، أوضح قائلاً: "أوصلنا إلى غزة حتى الآن أكثر من 85 ألف طن مساعدات إنسانية، بتسهيل من السلطات المصرية". واعتبر أنّ أفضل ردّ على "العدوان الصهيوني" في غزة ولبنان هو اعتراف مزيد من دول العالم بدولة فلسطين.

وشدد الرئيس التركي على أهمية أن يدعم العالم الإسلامي الكفاح العادل لشعبَي فلسطين ولبنان، وأن ينحي خلافاته جانباً.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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