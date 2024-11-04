سياسة
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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره بتحطم طائرة جنوب شرق البلاد
نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن إدارة العلاقات العامة للقوات البرية بالحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، قولها إن اثنين من أفراد الحرس الثوري لقيا حتفهما جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز جايروبلن جنوب شرق البلاد.
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره بتحطم طائرة جنوب شرق البلاد
مقتل اثنين من الحرس الثوري جراء تحطم طائرة خفيفة جنوب شرق إيران / صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
4 نوفمبر 2024

ووقع الحادث قرب مدينة سيركان التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان المتاخم لأفغانستان وباكستان، الذي لطالما كان ساحة لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحين وكذلك مهربي المخدرات.

وذكرت الوكالة: "العميد حميد مازندراني قائد لواء نينوى في إقليم جلستان وطياره استُشهدا في هذا الحادث".

لكن الوكالة لم توضح السبب وراء طيران قائد اللواء، الذي يتمركز في إقليم بالشمال، إلى جنوب شرق البلاد في ذلك الوقت.

وقُتل 10 من حرس الحدود الإيراني في الإقليم الشهر الماضي في اشتباكات مع من يُشتبه بأنهم مسلحون على الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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