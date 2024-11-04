ووقع الحادث قرب مدينة سيركان التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان المتاخم لأفغانستان وباكستان، الذي لطالما كان ساحة لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحين وكذلك مهربي المخدرات.

وذكرت الوكالة: "العميد حميد مازندراني قائد لواء نينوى في إقليم جلستان وطياره استُشهدا في هذا الحادث".

لكن الوكالة لم توضح السبب وراء طيران قائد اللواء، الذي يتمركز في إقليم بالشمال، إلى جنوب شرق البلاد في ذلك الوقت.

وقُتل 10 من حرس الحدود الإيراني في الإقليم الشهر الماضي في اشتباكات مع من يُشتبه بأنهم مسلحون على الحدود.