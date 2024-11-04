سياسة
2 دقيقة قراءة
التركية زينب سونميز تفوز ببطولة ميريدا المفتوحة للاعبات التنس المحترفات
حققت لاعبة التنس التركية زينب سونميز، اليوم الاثنين، إنجازاً كبيراً في مسيرتها المهنية بفوزها على الأمريكية آن لي، لتحرز لقبها الأول في بطولات رابطة محترفات التنس ببطولة ميريدا المفتوحة المقامة في أكرون بالمكسيك.
التركية زينب سونميز تفوز ببطولة ميريدا المفتوحة للاعبات التنس المحترفات
اللاعبة التركية زينب سونميز تفوز بلقب بطولة ميريدا المفتوحة للتنس للمحترفات بالمكسيك / صورة: AA
4 نوفمبر 2024

وقالت سونميز عقب فوزها الساحق على "لي" 6-2 و6-1 على ملعب نادي يوكاتان الريفي: "كان هذا أحد أكبر أحلامي. لقد عملت من أجل هذا اليوم لمدة 15 عاماً".

وتابعت: "وجودي هنا الآن يعني الكثير لي. أود أن أشكر كل من دعمني، وخاصة عائلتي".

وبهذا الانتصار، أصبحت سونميز، البالغة من العمر 22 عاماً، أول لاعبة تركية منذ أكثر من 8 سنوات تفوز بلقب فردي في رابطة محترفات التنس.

وتسير بذلك على خطا كاجلا بويوكاكجاي، التي أصبحت أول بطلة في منافسات فردي السيدات في تركيا على الإطلاق بعد فوزها بلقب إسطنبول على أرضها في عام 2016.

وبهذا الفوز تقدمت زينب سونميز 36 مركزاً في تصنيف فردي السيدات لتصل إلى المركز 91، وهو أعلى رقم في مسيرتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us