وقالت سونميز عقب فوزها الساحق على "لي" 6-2 و6-1 على ملعب نادي يوكاتان الريفي: "كان هذا أحد أكبر أحلامي. لقد عملت من أجل هذا اليوم لمدة 15 عاماً".

وتابعت: "وجودي هنا الآن يعني الكثير لي. أود أن أشكر كل من دعمني، وخاصة عائلتي".

وبهذا الانتصار، أصبحت سونميز، البالغة من العمر 22 عاماً، أول لاعبة تركية منذ أكثر من 8 سنوات تفوز بلقب فردي في رابطة محترفات التنس.

وتسير بذلك على خطا كاجلا بويوكاكجاي، التي أصبحت أول بطلة في منافسات فردي السيدات في تركيا على الإطلاق بعد فوزها بلقب إسطنبول على أرضها في عام 2016.

وبهذا الفوز تقدمت زينب سونميز 36 مركزاً في تصنيف فردي السيدات لتصل إلى المركز 91، وهو أعلى رقم في مسيرتها.