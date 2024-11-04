سياسة
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أردوغان يتوجه إلى قرغيزيا للمشاركة في قمة مجلس منظمة الدول التركية
توجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى قرغيزيا للمشاركة في القمة الـ11 لمجلس منظمة الدول التركية المقررة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
أردوغان يتوجه إلى قرغيزيا للمشاركة في قمة مجلس منظمة الدول التركية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان / صورة: AA
4 نوفمبر 2024

وغادر الرئيس التركي من مطار أتاتورك، ويرافقه في زيارته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع يشار غولر والصحة كمال مميش أوغلو والتجارة عمر بولاط ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، بينما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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