وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "اعتقل مشتبه به آخر في قضية تسريب الوثائق (من مكتب نتنياهو) وهو ضابط بالجيش الإسرائيلي (لم تحدد اسمه أو رتبته)".

وأضافت أن "التحقيق في هذه القضية بدأ بعد ظهور شبهة كبيرة بنشر معلومات استخباراتية سرية وحساسة في وسائل الإعلام، أُخذت من أجهزة الجيش الإسرائيلي ونُشرت في وسائل إعلام بشكل غير قانوني".

وأشارت الهيئة إلى أن هناك خشية من أن يشكل نشر هذه المعلومات خطراً على "أمن الدولة، وخطراً على مصادر المعلومات".

والأحد، ذكرت هيئة البث، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون (وسط) رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية.

وأضافت أن المتهم الرئيسي بين الأربعة هو: إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو، وجرى تمديد اعتقاله.

والجمعة، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة) إن متحدثاً في مكتب نتنياهو "سرّب (لصحف أجنبية) معلومات ووثائق، بعضها مجرد أكاذيب، والبعض الآخر وثائق أمنية خطيرة وحساسة".

وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، مؤخراً، أن هذه الفضيحة تتضمن تسريب مستندات ووثائق سياسية وأمنية وعسكرية لمجلة "بيلد" الألمانية.

وتأتي هذه الفضيحة الأمنية في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، ثم وسعت نطاق الإبادة بشن حرب على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.