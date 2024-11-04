سياسة
2 دقيقة قراءة
اعتقال ضابط إسرائيلي يشتبه بتورطه في "تسريب الوثائق" من مكتب نتنياهو
اعتقلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ضابطاً بجيش الاحتلال للاشتباه بتورطه في قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
اعتقال ضابط إسرائيلي يشتبه بتورطه في "تسريب الوثائق" من مكتب نتنياهو
اعتقال ضابط بالجيش الإسرائيلي ضمن تحقيقات قضية تسريب الوثائق من مكتب رئيس الوزراء / صورة: AFP
4 نوفمبر 2024

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "اعتقل مشتبه به آخر في قضية تسريب الوثائق (من مكتب نتنياهو) وهو ضابط بالجيش الإسرائيلي (لم تحدد اسمه أو رتبته)".

وأضافت أن "التحقيق في هذه القضية بدأ بعد ظهور شبهة كبيرة بنشر معلومات استخباراتية سرية وحساسة في وسائل الإعلام، أُخذت من أجهزة الجيش الإسرائيلي ونُشرت في وسائل إعلام بشكل غير قانوني".

وأشارت الهيئة إلى أن هناك خشية من أن يشكل نشر هذه المعلومات خطراً على "أمن الدولة، وخطراً على مصادر المعلومات".

والأحد، ذكرت هيئة البث، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون (وسط) رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية.

وأضافت أن المتهم الرئيسي بين الأربعة هو: إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو، وجرى تمديد اعتقاله.

والجمعة، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة) إن متحدثاً في مكتب نتنياهو "سرّب (لصحف أجنبية) معلومات ووثائق، بعضها مجرد أكاذيب، والبعض الآخر وثائق أمنية خطيرة وحساسة".

وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، مؤخراً، أن هذه الفضيحة تتضمن تسريب مستندات ووثائق سياسية وأمنية وعسكرية لمجلة "بيلد" الألمانية.

وتأتي هذه الفضيحة الأمنية في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، ثم وسعت نطاق الإبادة بشن حرب على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us