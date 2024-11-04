وقالت "موصياد" في بيان إن قمة "القوة السيبرانية لتركيا 2024" سوف تعقد بمقرها الرئيسي في مدينة إسطنبول الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأفادت بأن القمة سوف تناقش مسألة الأمن السيبراني التي باتت واحدة من أهم عناصر الحروب بحضور وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ورئيس دائرة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية هالوك جورجون.

كما سيحضر القمة رئيس مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك" أورهان أيدن، ونائب رئيس مكتب التحول الرقمي بالرئاسة التركية يوسف تانجان، بالإضافة لمديري المنظمات غير الحكومية والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمسؤولين من مختلف القطاع العام.

وتابع البيان أن القمة سوف تناقش في الجلسة الأولى الحدود السيبرانية في تركيا وطرق حمايتها وبحث المخاطر وطرق القضاء عليها وذلك تحت عنوان "الأمن السيبراني: خط الدفاع عن العالم الرقمي".

أما في الجلسة الثانية للقمة، التي تحمل عنوان "حروب الذكاء الاصطناعي"، ستناقش التهديدات والفرص التي يحملها الذكاء الصناعي، إلى جانب حلقات نقاش تتعلق باستقلال تركيا الرقمي وبحث القضايا والحلول.

وكانت كشفت تركيا بقرار من رئيس الجمهورية ومجلس الأمن عن عزمها إنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني بهدف حماية مؤسساتها من الاختراقات والهجمات الرقمية، وذلك في أعقاب تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في مناطق مختلفة من لبنان في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، في تصريحات صحفية سابقة إن بلاده "أحرزت تقدماً جدياً" في هذا الإطار، إذ أصبحت بين "أفضل 10 دول في العالم في مجال الأمن السيبراني"، مشيراً إلى أن أنقرة تمنع أكثر من 400 هجمة إلكترونية بشكل يومي.

ومن خلال جهود تركيا في الأمن السيبراني استطاعت الحصول على نقاط كاملة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي تقيمه الأمم المتحدة (UN) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بين 194 دولة، ما جعلها تدخل قائمة الدول "النموذجية".