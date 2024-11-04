وكان في استقبال الرئيس أردوغان لدى وصوله إلى مطار بيشكك الدولي، نظيره القرغيزي صدر جاباروف وعقيلته آيغول، والسفير التركي لدى بيشكك أحمد صادق دوغان.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع يشار غولر والصحة كمال مميش أوغلو والتجارة عمر بولاط ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، بينما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.