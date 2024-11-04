وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان، في بيان مصور، إنهم عقدوا لقاء مع "الإخوة في حركة فتح بدعوة مصرية كريمة"، في إطار "اللقاءات التي تجريها قيادة الحركة مع مختلف الفصائل الفلسطينية".

وأضاف حمدان أن الطرفين بحثا "مختلف القضايا الوطنية، وخاصة الحرب على غزة وسبل العمل وطنياً لمواجهة مخططات الاحتلال ومن يدعمه، على قاعدة الإجماع الوطني الفلسطيني برفض أي ترتيبات يراد فرضها علينا".

وأوضح أنهم ناقشوا العديد من الأفكار مع فتح من ضمنها "تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، إلى حين تهيئة الظروف لتشكيل حكومة توافق وطني، وقد كانت أجواء اللقاء إيجابية وصريحة".

وأشار إلى أن الطرفين أكدا أن "إدارة شؤون الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أم الضفة أو الشتات، هي شأن فلسطيني خالص يجري بالتوافق الوطني".

وشدّد حمدان على مواصلة قيادة حماس اللقاءات والاتصالات مع فتح والفصائل الفلسطينية كافة، "للوصول إلى أنسب الحلول والصيغ التي تخدم شعبنا عموماً وغزة وأبناءها على وجه الخصوص".

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.