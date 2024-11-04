وفي نبأ مقتضب أشارت الوكالة إلى سماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته، بينما لفتت لاحقاً إلى ورود "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب جنوبي دمشق".

وذكرت "سانا" أن "طيران العدو الإسرائيلي استهدف عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى إلى خسائر مادية".

ونقلت عن مصدر عسكري لم تحدد هويته، قوله إنه "نحو الساعة 18:05 (15:05 ت.غ) من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن "العدوان استهدف عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، وفق "سانا"، من دون تفاصيل عن تلك المواقع ولا حصرٍ للخسائر، بينما لم يعقب جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما ذكرته الوكالة حتى الساعة 17:00 ت.غ.

وفجر 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قُتل عسكري سوري وأصيب 7 آخرون في "عدوان جوي إسرائيلي" على العاصمة دمشق وريف حمص، وفق الوكالة.

وعادة تلتزم إسرائيل الصمت بشأن غاراتها الجوية المتكررة على سوريا، لكن متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، ادعى في منشور عبر منصة إكس مهاجمة مستودعات أسلحة ومقار يستخدمها "حزب الله" اللبناني في سوريا.

ومنذ عام 2011، تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاطاً عسكرية تابعة للنظام السوري.

وتتزامن الغارات على سوريا مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووسعت نطاق الإبادة عبر حرب متواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.