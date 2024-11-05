واستهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية فلسطينيين في مثلث الشهداء جنوبي المدينة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنين، معززة بجرافات ونحو 30 آلية عسكرية، وانتشرت بشكل مكثف في عدد من القرى وسط تحليق كثيف للمسيّرات. وقال جيش الاحتلال في بيان لاحقاً إنه استهدف بطائرة مسيّرة "خلية مسلحين" في قباطية بقضاء جنين.

من جانبها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانٍ نقل طواقمها في طوباس شهيداً من بلدة طمون إلى المستشفى. ولاحقاً، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطنٍ ثانٍ في بلدة طمون، لم تعرف هويته بعد، إذ احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثمانه

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة وحاصرت منزلاً فيها، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة. وقصَف الجيش، وفق الشهود، المنزل بقنابل أنيرجا، ما أدى إلى تدمير جدرانه. وبعد انسحاب الجيش، عثرت الطواقم الطبية على جثمان فلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرتها وشرعت بعمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طوباس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمحيط المنزل المحاصر في طمون.

وامتدت الاقتحامات الإسرائيلية إلى مدن وبلدات أخرى، تركزت في مخيم الفارعة جنوبي طوباس، وبلدة قباطية جنوبي جنين، ومدينة قلقيلية شمالي الضفة، التي داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت عدداً من الفلسطينيين، حسب شهود عيان.

وفي مخيم الفارعة دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرف شوارع ودمر البنية التحتية، فيما شرع بمداهمة منازل فلسطينية.

تزامناً مع ذلك، اقتحم الجيش بلدة قِفين شمال مدينة طولكرم، وجابت مركباته شوارع البلدة وحاراتها "وسط تحليق لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض". وحاصرت قوات إسرائيلية خاصة منزلاً في ضاحية ذنابة شرقي طولكرم، واعتقلت فلسطينياً قبل الانسحاب من المنزل.

أمّا وسط الضفة فذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم الجلزون، وقرية بدرس، شمال مدينة رام الله. كما اقتحم الجيش بلدات الرام والعيزرية وأبو ديس، شمال وشرق القدس. وداهم منازل بالعيزرية وفتشها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وجنوبي مدينة نابلس قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قريتي بورين ومادما. وأفادت بأن قوات الاحتلال تقوم بعمليات اقتحام وتفتيش لعدد من المنازل في القريتين.

وبالتزامن مع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 769 فلسطينياً، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل على غزة حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي مطلق خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.