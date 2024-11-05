سياسة
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الناخبون في قطر يبدؤون التصويت في استفتاء على تعديلات دستورية
يتوجه الناخبون في قطر اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على مرسوم أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعا القطريين فيه للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.
الناخبون في قطر يبدؤون التصويت في استفتاء على تعديلات دستورية
بدء التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية بقطر لسنة 2024 / صورة: قنا / قناة كتائب القسام على تلجرام
5 نوفمبر 2024

وقبيل فتح الصناديق، أنهت اللجنة العامة للاستفتاء جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال الناخبين داخل قطر وخارجها، ممن أتموا 18 عاماً.

وتفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، للتصويت ورقياً عبر صناديق الاقتراع.

كما أتاحت اللجنة العامة للاستفتاء التصويت إلكترونياً عبر أجهزة لوحية (آيباد)، وذلك بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها وتنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل "التصويت من بُعد" باستخدام تطبيق "مطراش 2" من داخل الدولة وخارجها.

وسيكون التصويت بالاختيار بين "نعم" أو "لا" على النصوص الدستورية المعدَّلة، على أن تباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وتشمل التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها استبدال نصوص المواد "1"، و"7″، و"13″، و"74″، و"77″، و"80″، و"81″، و"83″، و"86″، و"103″، و"104″، و"114″، و"117″، و"150″ من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة "75 مكرراً"، ومادة "125/فقرة أخيرة"، وإلغاء المواد "78"، و"79″، و"82″ من الدستور.

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أُجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وجرت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها اليوم تجسد عمق علاقة التواصل والتشاور القائمة منذ الأزل بين الحاكم والشعب، وهي علاقة على امتداد التاريخ كانت ولا تزال نموذجية، تحكمها أعراف وتقاليد مترسخة، تفرض على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة والإيجابية في تحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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