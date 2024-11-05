جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وقيرغيزستان بالعاصمة بيشكك، اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان إنه بحث مع نظيره القيرغيزي صدر جاباروف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد العنف الإسرائيلي وتوسعه إلى لبنان، مشيراً إلى أنه سيجري التطرق إلى هذا الملف بتركيز أكثر في القمة القمة 11 لمجلس منظمة الدول التركية. وأضاف: "نسعى لزيادة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وإدخال المساعدات إلى غزة".

وفي هذا السياق شدد الرئيس التركي على أهمية أن "يواصل العالم التركي جهوده من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية".

وعلى صعيد آخر ناقش الرئيسان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات.

وصباح اليوم، استقبل الرئيس القيرغيزي صدر جاباروف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة بيشكك بمراسم رسمية.

وتوجّه الرئيسان إلى داخل القصر الرئاسي لبدء اجتماعهما الثنائي عقب عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

ومساء أمس الاثنين، وصل الرئيس أردوغان إلى قيرغيزستان للمشاركة في القمة 11 لمجلس منظمة الدول التركية المقرر انعقادها غداً الأربعاء الموافق لـ6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع يشار غولر، والصحة كمال مميش أوغلو، والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.