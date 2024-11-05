سياسة
2 دقيقة قراءة
لدعم ترمب.. قاض أمريكي يسمح لماسك بتقديم جائزته المليونية اليومية للناخبين
سمح قاضٍ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس الاثنين لرائد الأعمال إيلون ماسك، التبرع بمليون دولار يومياً للناخبين في الولايات المتأرجحة، بعد شهادة مساعد لماسك اعترف بأن المجموعة السياسية التابعة للملياردير الأمريكي اختارت الفائزين في المسابقة.
لدعم ترمب.. قاض أمريكي يسمح لماسك بتقديم جائزته المليونية اليومية للناخبين
مالك منصة إكس إيلون ماسك يتحدث بجانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا / صورة: Reuters
5 نوفمبر 2024

ومع تبقي يوم واحد على الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تشهد منافسة متقاربة للغاية بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، سعى محامو مجموعة أمريكا-لجنة العمل السياسي المؤيدة لترمب والتابعة لماسك، إلى إقناع القاضي أنجيلو فوجليتا بأن المسابقة لم تكن "يانصيب غير قانوني"، كما زعم المدعي العام في فيلادلفيا.

وقال محامو المجموعة ومديرها، كريس يونج، إنها وزعت الأموال بناء على من سيكون أفضل المتحدثين باسم أجندتها المؤيدة لترمب، وذلك على الرغم من تأكيد ماسك أنه سيجري اختيار الفائزين بشكل عشوائي.

وأصبح ماسك مؤيداً صريحاً لترمب هذا العام، وروَّج للرئيس السابق على منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يملكها. وقد قدم حتى الآن ما يقرب من 120 مليون دولار إلى مجموعة أمريكا-لجنة العمل السياسي المؤيدة لترمب، وذلك لتعزيز جهود حشد الناخبين وتسجيلهم، وفقاً لما أظهرت إفصاحات اتحادية.

ولا تزال مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب متقاربين في استطلاعات الرأي، إذ من المقرر أن يدلي الناخبون بأصواتهم في وقت لاحق من اليوم لكن النتيجة لن تظهر على الأرجح إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us