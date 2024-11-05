وفي إطار لقاءاته الرسمية، يحضر شيمشك اجتماع مجموعة العمل المشتركة لمناقشة تنسيق مبادرة الممر الأوسط ومبادرة الحزام والطريق.

ويجري خلال الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات الربط الجوي والبري والتحول الأخضر والطاقة والصناعة والاستثمارات، بالإضافة إلى القضايا التجارية والاقتصادية.

والخميس، يحضر شيمشك الاجتماع الثاني للجنة التعاون الأعلى بين تركيا والصين، التي تعتبر آلية التشاور الأعلى مستوى بين البلدين.

ويعقد الوزير التركي أيضاً اجتماعات ثنائية في نطاق زيارته إلى بكين، ويلتقي نائب الرئيس الصيني هان تشنغ ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون.

كما يلتقي كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التمويل والاستثمار الصينية، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين.

يذكر أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الآسيوية وثالث أكبر شريك تجاري لها في العالم.