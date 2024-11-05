وفتح أول مراكز الاقتراع أبوابه عند الخامسة صباحاً بالتوقيت الشرقي (10:00 ت.غ) في أجزاء من ولاية فيرمونت (شمال شرق)، لكن الموجة الرئيسية تلتها بساعة واحدة بولايات كونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك وفيرجينيا، إضافة إلى أجزاء من كنتاكي ومين، بحسب إعلام أمريكي، منه "سي بي سي نيوز".

كما فتحت مراكز الاقتراع في نورث كارولينا وأوهايو وفيرجينيا الغربية أبوابها عند 6:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي (11:30 ت.غ)، لتليها موجات أخرى خلال اليوم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتبدأ مراكز الاقتراع ببعض الولايات الإغلاق عند 7 مساء بالتوقيت الشرقي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، لكن يسمح رسمياً للناخبين المنتظرين في طوابير وقت الإغلاق بالإدلاء بأصواتهم، ما يعني احتمالية أن تظل المراكز مفتوحة بعد وقت إغلاقها الرسمي.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقاً لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.​​​​​​​

ومنذ الصباح، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التصويت ومراكز فرز الأصوات لضمان تأمين عملية الانتخاب.

ويبدو السباق أكثر تقارباً في الولايات السبع المتأرجحة، إذ تظهر نتائج ​​استطلاعات بأربع ولايات، هي نيفادا وويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، هامشاً بسيطاً بين المرشحين بنسبة 1% أو أقل.

بينما يتقدم ترمب بنسبة أكبر قليلاً في ولايات أريزونا وجورجيا وكارولينا، بمتوسط ​​أقل من 3%.

ويحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتاً في المجمع الانتخابي ليعلن الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، ويؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني 2025.