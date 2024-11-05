سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس القرغيزي يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع تركيا ويتطلع لمزيد من التعاون
أشاد الرئيس القرغيزي صدر جاباروف، اليوم الثلاثاء، بالشراكة الاستراتيجية بين تركيا وبلاده، وذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وقرغيزيا في بيشكك، على هامش القمة الـ11 لمجلس منظمة الدول التركية.
الرئيس القرغيزي يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع تركيا ويتطلع لمزيد من التعاون
جاباروف يُعرب لأردوغان عن رضاه عن مستوى التعاون الذي وصلت إليه أنقرة وبيشكك / صورة: AA
5 نوفمبر 2024

وأعرب جاباروف عن رضاه عن مستوى التعاون الذي وصلت إليه أنقرة وبيشكك، وقال إن "تركيا بلد شقيق وشريك استراتيجي لقرغيزيا"، مضيفاً أنه يؤمن "بالمصير المشترك للبلدين وشعبيهما".

وطلب جاباروف من الشركات التركية النظر في إمكانية المشاركة في إنشاء محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة ومتوسطة الحجم في قرغيزيا، داعياً إلى فرض تسهيلات جمركية للبضائع المنتجة في قرغيزيا عند تصديرها إلى تركيا.

وفي إطار تطوير التعاون بين البلدين دعا جاباروف إلى إنشاء مصنع للأدوية والمعدات الطبية التركية في قرغيزيا، كما تطرق إلى أهمية قضايا النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى تنفيذ مشروع السكك الحديدية الواصل بين الصين وقرغيزيا وأوزبكستان والذي سيصل إلى تركيا.

ومساء الاثنين، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قرغيزيا للمشاركة في القمة الـ11 لمجلس منظمة الدول التركية المقرر عقدها غداً الأربعاء.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع يشار غولر، والصحة كمال مميش أوغلو، والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، بينما يحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us