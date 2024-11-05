وجاء توقيع الاتفاقيات بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره القرغيزي صدر جاباروف، في القصر الرئاسي بالعاصمة بيشكك.

وخلال حفل، وقّع أردوغان وجاباروف "إعلاناً مشتركاً بشأن رفع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقرغيزيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

ووقّع مسؤولون من البلدين مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية في مجالات الأمن والهجرة والطاقة والإعلام والطب والتعليم، والتعاون في تجارة المنتجات الحيوانية، والتعاون المالي والاقتصادي وإلغاء الديون، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل الرئيس القرغيزي نظيره التركي في القصر الرئاسي بالعاصمة بيشكك بمراسم رسمية، وعقدا اجتماعاً ثنائياً.

ومساء الاثنين، وصل الرئيس أردوغان إلى قرغيزيا للمشاركة في القمة الـ11 لمجلس منظمة الدول التركية المقرر عقدها غداً الأربعاء.