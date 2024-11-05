سياسة
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مدعي الجنائية الدولية عن طلب اعتقال نتنياهو: هل أنتظر حتى يموت الجميع؟
دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متسائلاً: "هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟"، في إشارة إلى الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.
مدعي الجنائية الدولية عن طلب اعتقال نتنياهو: هل أنتظر حتى يموت الجميع؟
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يدافع عن طلبه إصدار مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي / صورة: Reuters
5 نوفمبر 2024

وأكد خان في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية، أن المسؤولين الإسرائيليين "ليسوا فوق القانون الدولي".

ورداً على سؤال: "أليس من الأفضل تأجيل التحقيق؟"، قال: "هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان والدك أو والدتك أو جدك هو الذي أُخذ رهينةً، فهل كنت تريدني حقاً أن أنتظر؟ إذا كان طفلك أو أختك هي التي تمزقت إلى أشلاء، هل كنت تريد مني أن أنتظر؟".

وأجاب كذلك عن أسئلة المراسل المتكررة بأن "إسرائيل دولة ديمقراطية، وأنه لا ينبغي المساواة بين المسؤولين الإسرائيليين وحماس"، قائلاً: "كل الضحايا متساوون، سأظهر الاهتمام نفسه والحب للطفل الفلسطيني كما أفعل للطفل اليهودي، هذه مسألة مساواة أمام القانون".

وأضاف خان: "لماذا لا يُطبق القانون الذي يُطبق على الأوكرانيين والسودانيين على الفلسطينيين؟ وهل يصح استثناء منطقة جغرافية معينة من القانون؟".

وفي السياق، لفت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى تعرّض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب.

كما أشار إلى استشهاد المدنيين في غزة، قائلاً: "ماذا كان سيحدث لو أنني أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك بين 30 إلى 40 ألف قتيل وأمهات يعانين من الإجهاض والجوع؟ عندها سيقال: هذه المحكمة غير المحترمة هي في جيب الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما من الدول القوية".

ورداً على قول المراسل الألماني إنه يجب محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في محاكمهم الخاصة، وفي حال لم يحدث ذلك، حينها يمكن أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات اللازمة، أشار خان إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالمساءلة عما يرتكبه عناصره في الأراضي المحتلة.

وأردف: "السؤال الحقيقي هو: هل يطبق القانون الدولي في الأراضي المحتلة؟ إذا قرأت ما يكتبه الخبراء ونظرت إلى ما يحدث على الأرض، فإننا لا نرى تحقيقات، لا نرى مساءلة".

وفي 20 مايو/أيار، كشف مدعي عام المحكمة أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت و3 من قيادات "حماس"، هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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