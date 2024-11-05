وذكرت الوزارة في بيان أن الولايات التي سجلت إصابات جديدة هي القضارف وكسلا والبحر الأحمر (شرق) والجزيرة (وسط) ونهر النيل (شمال) وسنار (جنوب شرق).

ووفق البيان "ترتفع بذلك عدد الإصابات إلى 30 ألفاً و880 بينها 887 حالة وفاة".

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.

وتتزامن الكوارث الصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 11 مليون نازح ولاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.