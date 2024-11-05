سياسة
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ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا في السودان إلى 30 ألفاً بينها 887 وفاة
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الإصابات بوباء الكوليرا إلى أكثر من 30 ألفاً بينها 887 حالة وفاة منذ أغسطس/آب الماضي، مشيرة إلى تسجيل 138 إصابة جديدة، بينها حالتا وفاة.
ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا في السودان إلى 30 ألفاً بينها 887 وفاة
ارتفاع إصابات الكوليرا في السودان إلى 30 ألفاً بينها 887 وفاة / صورة: AA
5 نوفمبر 2024

وذكرت الوزارة في بيان أن الولايات التي سجلت إصابات جديدة هي القضارف وكسلا والبحر الأحمر (شرق) والجزيرة (وسط) ونهر النيل (شمال) وسنار (جنوب شرق).

ووفق البيان "ترتفع بذلك عدد الإصابات إلى 30 ألفاً و880 بينها 887 حالة وفاة".

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.

وتتزامن الكوارث الصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 11 مليون نازح ولاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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