سياسة
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مقتل 20 لبنانياً بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة.. والحصيلة تتجاوز 3 آلاف
قُتل 20 لبنانياً وأُصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة شرقي ووسط وجنوبي لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة العدوان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 3 آلاف و13 قتيلاً و13 ألفاً و553 جريحاً.
مقتل 20 لبنانياً بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة.. والحصيلة تتجاوز 3 آلاف
مبنى سكني استهدفته غارة إسرائيلية جنوب العاصمة اللبنانية بيروت / صورة: AFP
5 نوفمبر 2024

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، في بيان، بأن "حصيلة استهداف مسيّرة معادية (إسرائيلية) لسيارة أسرة نازحة من حي الشميس بمدينة بعلبك إلى بلدة طليا لجهة حور تعلا (شرق)، هي ثلاثة شهداء هم الأشقاء: نتالي ورائد ومحمد ناجي دندش".

كما أُصيبت أم القتلى "إيمان فوزات حبيب، بجروح استدعت نقلها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي لتلقي العلاج"، وفق وكالة الأنباء الرسمية، التي أعلنت كذلك مقتل شخصين بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة طليا بمحافظة البقاع.

وفي غارة إسرائيلية على إقليم الخروب بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان (وسط)، ذكرت الوكالة أن الحصيلة الأولية للغارة على بلدة الجية، بلغت 7 جرحى، نُقلوا إلى مستشفى سبلين الحكومي.

وفي الشوف أيضاً، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أنّ 15 قتيلاً سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة برجا.

وفي النبطية جنوباً، شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً في حي راس المطل في بلدة دير الزهراني، لم توضح الوكالة نتائجها بعد.

وأوضحت أن المقاتلات الإسرائيلية شنت ظهر اليوم غارة وسط منطقة كفرجوز في النبطية، وغارة على بلدة الشبريحا وأخرى بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو بقضاء صور (جنوب).

في السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3 آلاف و13 قتيلاً و13 ألفاً و553 جريحاً، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبيّن التقرير اليومي لمركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاثنين أسفرت عن 11 شهيداً و61 جريحاً"، وأوضح أن ذلك "يرفع الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى أمس (الاثنين) إلى 3013 شهيداً و 13553 جريحاً".

في المقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء الثلاثاء: "أُطلق نحو 20 صاروخاً من لبنان في أحدث رشقة باتجاه نهاريا والبلدات المجاورة دون وقوع إصابات".

ولم تذكر الصحيفة عدد الصواريخ التي سقطت في المنطقة أو تلك التي اعترضتها المنظومات الدفاعية، فيما لم يصدر أي بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا الصدد حتى الساعة 17:30 (ت.غ).

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش تفعيل صافرات الإنذار في عدد من البلدات بالجليل الغربي بما في ذلك نهاريا وغيشر زيف، وعفرون، وساعر، وكابري، وبتست، بعد رصد إطلاق صواريخ.

وغداة بدء إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، اندلعت اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، ووسَّعت تل أبيب في 23 سبتمبر/أيلول 2024 نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقرات استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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