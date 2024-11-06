جاء ذلك إثر فوز ترمب بأصوات في 22 ولاية هي تكساس (حصتها 40 صوتا بالمجمع الانتخابي) وفلوريدا (30 صوتا) وأوهايو (17) وإنديانا (11) وتينيسي (11) وميزوري (10) وألاباما (9) وكارولاينا الجنوبية (9) وكنتاكي (8) ولوزيانا (8).

إضافة إلى كانساس (6) وأيوا (6) أوكلاهوما (7) وميسيسيبي (6) وأركنساس (6) ويوتا (6) فرجينيا الغربية (4)، ومونتانا (4) وداكوتا الشمالية (3) وداكوتا الجنوبية (3) ووايومنغ (3) ونبراسكا (3)، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وإجمالا، يبلغ إجمالي أصوات هذه الولايات في المجمع الانتخابي 210 أصوات.

فيما فازت هاريس بأصوات 10 ولايات هي نيويورك (28 صوتا) وإلينوي (19) ونيوجيرسي (14) وماساتشوستس (11) وماريلاند (10) وكولورادو (10) وكونيتيكت (7) ورود آيلاند (4) وفيرمونت (3) وديلاوير (3)، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا (3)، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وإجمالا، يبلغ إجمالي أصوات هذه المقاطعة والولايات في المجمع الانتخابي 112 صوتا.

ولا توجد أي مفاجآت في النتائج حتى الآن؛ فولايات إنديانا وكنتاكي وويست فيرجينيا ذهبت لترمب في انتخابات عام 2020، مقابل ذهاب ولاية فيرمونت للمرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع في ولاية جورجيا الرئيسية "المتأرجحة"، بالإضافة إلى إنديانا وكنتاكي وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفيرجينيا، حصل ترمب على 23 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل ثلاثة لهاريس.

وستستمر عمليات إغلاق صناديق الاقتراع على فترات نصف ساعة أو ساعة، مع الإغلاق النهائي في ولاية هاواي عند منتصف الليل بالتوقيت الشرقي (05:00 ت.غ)، تليها ألاسكا في الساعة 1 صباحاً (06:00 ت.غ).

كما سيُسمح لأي فرد موجود في الطابور وقت الإغلاق بالإدلاء بصوته ما دام موجوداً في الطابور. وأدت هذه الممارسة إلى إغلاق أبواب صناديق الاقتراع في وقت لاحق بشكل كبير عن أوقات إغلاقها الرسمية في الانتخابات السابقة.

وتُجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر، إذ يوجد "المجمع الانتخابي" الذي يضم 538 صوتاً.

ولكل ولاية عدد محدد من أصوات المجمع الانتخابي يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من الأصوات.

ويُستثنى من ذلك ولايتا نبراسكا ومين، فهما الوحيدتان اللتان لهما نظام خاص يسمح بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي على المرشحين حسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات المجمع الانتخابي، أي 270 صوتاً.