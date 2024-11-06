يأتي هذا الارتفاع بعد تخطّي الرقم القياسي السابق المسجل في مارس الماضي عند 73.2 ألف دولار، إثر نشوة إطلاق صناديق التداول في الأسواق الأمريكية.

وجاءالارتفاع الحالي في قيمة بيتكوين متزامناً مع تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترمب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن حقق ترمب تقدماً في ولايات حاسمة مثل جورجيا وكارولينا الشمالية، ما زاد من تفاؤل المستثمرين وأثر إيجابياً فيالعملات الرقمية.

وشهدت الإيثريوم ارتفاعاً بنسبة 6.5%، فيما قفزت عملة الدوجكوين، التي يدعمها مؤيد ترمب إيلون ماسك، بنسبة 18%.

ووعد ترمب في حملته الانتخابية بتحويل الولايات المتحدة إلى عاصمة العملات المشفرة العالمية، بإنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين وتعيين منظمين يدعمون تطور الأصول الرقمية، ما جعل الأوساط المالية تنظر إليه باعتباره المرشح الأكثر ملاءمة لصناعة العملات الرقمية.

على الجانب الآخر، شهدت أسواق النفط تراجعاً بأكثر من 1% نتيجة لتماسك الدولار وارتفاع عائدات السندات الأمريكية مع توقعات السوق بميل الانتخابات لصالح الجمهوريين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2% إلى 74.63 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% إلى 71.17 دولار.

وأشار المحلل توني سيكامور من "آي جي ماركتس" إلى أن المؤشرات الأولية تميل لصالح ترمب، ما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 1.3% إلى 104.6 نقاط، مما زاد من الضغط على أسعار النفط.