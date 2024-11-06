وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 20 شخصاً بسبب "التدافع والهلع أثناء توجههم إلى الملاجئ وسط إسرائيل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن قبل ذلك رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مناطق الوسط والشمال، سقط أحدها داخل مطار بن غوريون.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة الطيران في مطار بن غوريون توقفت عقب سقوط صاروخ في المطار.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى وهشارون ومستوطنة نتانيا الساحلية ومناطق واسعة وسط إسرائيل وشمالها.

من جهته، قال حزب الله في بيان إنه قصف برشقة صاروخية مستوطنتي سعسع وكريات شمونة.

وأضاف في بيان آخر، أنه استهداف منزلاً يتحصن فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة، قائلاً إن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال.

ودوّت صباح اليوم الأربعاء صافرات الإنذار في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان خشية تسلل مسيَّرة، وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي أفادت بارتفاع معدَّل دوي صافرات الإنذار من شمال إسرائيل حتى أقصى جنوبها، بفعل هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وحزب الله من لبنان، والحوثيين من اليمن، وإطلاق صواريخ ومسيرات من العراق وإيران.

وأظهرت البيانات أن صافرات الإنذار دوت نحو 8 آلاف و535 مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات من غزة ولبنان مع دخول حزب الله على خط المواجهة، ولم يختلف الوضع في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن سابقه، إذ صدرت 4 آلاف و980 إنذاراً مع بلوغ الحرب بين حزب الله وإسرائيل ذروتها ودخول مدن جديدة مثل صفد وحيفا وعكا وتل أبيب في دائرة الاستهداف.

وتصدرت منطقة "خط المواجهة" كما تعرفها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهي الحدود الشمالية لإسرائيل، أكبر عدد من الإنذارات، وتوضح المعطيات أن مدينة كريات شمونة في الجليل الأعلى والقريبة من الحدود اللبنانية، شهدت أكبر عدد من الإنذارات، مما يشير إلى تركيز حزب الله هجماته الصاروخية على هذه المدينة التي تركها غالبية مستوطنيها، كما شهدت مستوطنات شمالية أخرى مثل تل حاي ومرغليوت عدداً كبيراً من الإنذارات.

وأكدت القناة 13 العبرية أن السلطات عملت على إجلاء أكثر من 23 ألف مستوطن من مدينة كريات شمونة الشمالية منذ بداية الحرب وبقي فيها عدد قليل، لكن حزب الله طالب من تبقى بها وبمستوطنات ومواقع أخرى بالإخلاء باعتبارها أهدافاً عسكرية يتحصن بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تواصل العدوان على لبنان

في غضون ذلك يتواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف المدن والقرى اللبنانية، مسفراً عن وقوع مزيد من الضحايا.

وقالت مصادر محلية إن غارة إسرائيلية استهدفت، اليوم الأربعاء، بلدة جبشيت جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة أخرى بلدة علي النهري في البقاع شرقي البلاد.

وأصدر المتحدث العسكري بجيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مناطق في النبطية، قائلاً إن "الجيش سينفذ عمليات هناك ضد حزب الله".

وأمس الثلاثاء، قُتل 25 شخصاً وأصيب 14 آخرون في غارتين جويتين إسرائيليتين على بلدتين في وسط وجنوب لبنان، وفق وزارة الصحة ووكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان: "الحصيلة غير النهائية لغارة العدو الإسرائيلي على بلدة برجا قضاء الشوف، ارتفعت إلى 20 شهيداً و14 جريحاً".

وأضافت أن "عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض ما تزال مستمرة"، ما يعني احتمال ارتفاع عدد الضحايا. وقبل ذلك أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت مبنىً سكنياً آخر في بلدة الجية قرب برجا عن مقتل شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.