سياسة
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ترمب معلناً فوزه بالانتخابات: أنا الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية
أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب صباح اليوم الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد تقدمه على منافسته الديمقراطية كاملا هاريس في عدد الأصوات.
ترمب معلناً فوزه بالانتخابات: أنا الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية
ترمب مع زوجته في فاعلية احتفالية بمركز مؤتمرات بالم بيتش / صورة: AFP
6 نوفمبر 2024

وقال ترمب لأنصاره في مركز مؤتمرات "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا: "سنساعد بلدنا على التئام جروحه"، موضحاً: "سنصحح وضع حدودنا". وأضاف: "لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة"، مردفاً: "هذا فوز سياسي لم يرَ بلدنا مثيلاً له من قبل".

وأعرب ترمب عن شكره وامتنانه لناخبيه الذين "منحوني الشرف لأكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بعد أن كنت الخامس والأربعين". وتابع: "نحن نناضل من أجلكم ومن أجل عائلاتكم، وسأناضل كل يوم ولن أستريح قبل أن نحقق أمن بلدنا"، مؤكداً: "سوف نعيش العصر الذهبي للولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه حقّق فوزاً في الولايات المتأرجحة، متوقعاً الحصول على 315 صوتاً انتخابياً، كما لفت إلى استعادة الجمهوريين الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قائلاً: "يا لها من نتيجة!". واعتبر ترمب أن فوزه في التصويت الشعبي "شعور رائع يدلّ على محبة الشعب لنا".

وقبل ذلك أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية فوز ترمب على هاريس في انتصار يمنحه ولاية ثانية في البيت الأبيض، بعد دورة انتخابية مليئة بالأحداث غير المسبوقة ومحاولتَي اغتيال.

من جانبه، أعلن سيدريك ريتشموند مدير حملة هاريس، أن الأخيرة "لن تدلي بأي تصريح هذه الليلة"، وأوضح أن هاريس تتابع نتائج الانتخابات في العاصمة واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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