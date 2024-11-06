واستضافت العاصمة القيرغيزية بشكيك اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة الدول التركية. ويأتي الاجتماع قُبيل القمة 11 لمجلس المنظمة، وحضره وزراء خارجية قيرغيزيا جنبيك كولوباييف، وتركيا هاكان فيدان، وأذربيجان جيهون بيراموف، وكازاخستان مراد نورتلو، وأوزبكستان بختيار سعيدوف.

كما شارك في الاجتماع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بصفة بلاده عضواً مراقباً، إضافة إلى الأمين العامّ للمنظمة قوبانيتش بيك عمر علييف.

وفي تصريح صحفي قُبيل الاجتماع، أوضح عمر علييف أن بشكيك ستحتضن اليوم القمة 11 لزعماء دول منظمة الدول التركية، تحت عنوان "تعزيز العالم التركي: التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة والمستقبل الرقمي والأمن للجميع". وأشار إلى أنه سيوقَّع في نهاية القمة إعلان بشكيك الذي يتضمن أكثر من 100 قضية.

بدوره، ذكر وزير الخارجية القيرغيزي أنه ستُعتمد خلال القمة خارطة طريق متعلقة بالاقتصاد الأخضر، الذي توليه الدول الأعضاء والدول المراقبة اهتماماً كبيراً.

ومساء الاثنين وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قيرغيزيا للمشاركة في القمة 11 لمجلس منظمة الدول التركية.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

ويضمّ الوفد التركي أيضاً وزراء الدفاع يشار غولر، والصحة كمال مميش أوغلو، والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضمّ تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.