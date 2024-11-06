سياسة
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أردوغان: نرفض المجازر في غزة.. والأمم المتحدة لا تقوم بواجبها تجاه الإبادة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال قمة مجلس منظمة الدول التركية بالعاصمة القرغيزية، اليوم الأربعاء، أن تركيا ترفض الوحشية والمجازر التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.
أردوغان: نرفض المجازر في غزة.. والأمم المتحدة لا تقوم بواجبها تجاه الإبادة
أردوغان: نرفض الوحشية والمجازر في قطاع غزة. / صورة: AA
6 نوفمبر 2024

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "تركيا ترفض الوحشية والمجازر التي تحدث في قطاع غزة، ونعتقد أن على العالم التركي اتخاذ موقف صارم تجاهها".

وأضاف أن "المجتمع الدولي يمرّ باختبار سيئ في ما يتعلق بوقف عمليات الإبادة الجماعية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في غزة".

وأكد أردوغان أن الأمم المتحدة لا تقوم بواجبها تجاه الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة.

على صعيد آخر، لفت الرئيس التركي إلى أن بلاده تسعى لأن تحقق منظمة الدول التركية أهدافها ضمن رؤية 2040، مضيفاً: "سنعمل بكل قوتنا لجعل الفترة المقبلة قرن العالم التركي".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد 777 فلسطينياً، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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