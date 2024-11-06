الولايات المتحدة
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أردوغان يهنئ ترمب ويثني على التحالف بين أنقرة وواشنطن
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، دونالد ترمب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتطلع إلى التعاون المشترك.
أردوغان يهنئ ترمب ويثني على التحالف بين أنقرة وواشنطن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترمب - أرشيف / صورة: AA
6 نوفمبر 2024

وكتب أردوغان على موقع إكس: "أهنئ صديقي دونالد ترمب على فوزه بالانتخابات الأمريكية للمرة الثانية بعد معركة كبيرة".

وأضاف: "في هذا العصر الجديد الذي بدأ بانتخابات الشعب الأمريكي، نأمل أن تتعزز العلاقات التركية-الأمريكية، وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، بخاصة في فلسطين وأوكرانيا".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله td بذل مزيد من الجهود من أجل عالم أكثر عدلاً.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترمب الذي بات على أبواب البيت الأبيض بعد فوزه بعديد من الولايات الحاسمة، أنه حقّق "فوزاً سياسياً لم تشهده بلادنا من قبل"، دون انتظار الفرز النهائي.

وما زال فرز الأصوات جارياً في عديد من مراكز الاقتراع، لكن هزيمة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تبدو أكثر احتمالاً مع فوز ترمب (78 عاماً) بالولايات الحاسمة.

وحتى الساعة يتقدم ترمب في السباق مع 267 ناخباً كبيراً، في مقابل 224 لمنافسته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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