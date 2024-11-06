وكتب أردوغان على موقع إكس: "أهنئ صديقي دونالد ترمب على فوزه بالانتخابات الأمريكية للمرة الثانية بعد معركة كبيرة".

وأضاف: "في هذا العصر الجديد الذي بدأ بانتخابات الشعب الأمريكي، نأمل أن تتعزز العلاقات التركية-الأمريكية، وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، بخاصة في فلسطين وأوكرانيا".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله td بذل مزيد من الجهود من أجل عالم أكثر عدلاً.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترمب الذي بات على أبواب البيت الأبيض بعد فوزه بعديد من الولايات الحاسمة، أنه حقّق "فوزاً سياسياً لم تشهده بلادنا من قبل"، دون انتظار الفرز النهائي.

وما زال فرز الأصوات جارياً في عديد من مراكز الاقتراع، لكن هزيمة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تبدو أكثر احتمالاً مع فوز ترمب (78 عاماً) بالولايات الحاسمة.

وحتى الساعة يتقدم ترمب في السباق مع 267 ناخباً كبيراً، في مقابل 224 لمنافسته.