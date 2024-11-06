جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة عن السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن وفلسطين والعراق ولبنان واليمن والسودان.

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى ترمب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنين له التوفيق ولشعب الولايات المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

ووجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منشور بمنصة إكس، التهنئة إلى ترمب، متمنياً له التوفيق في خدمة الشعب الأمريكي، متطلعاً إلى "مواصلة تعزيز هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة".

تطلع إلى السلام والاستقرار

وكذلك قال أمير قطر، في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: "أهنّئ الرئيس المنتخب دونالد ترمب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك". وأضاف: "أتطلع إلى العمل معاً مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وبعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى ترمب، مشيداً بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

كما بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، برقية تهنئة إلى ترمب، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، متطلعاً إلى العمل معاً لتعزيز علاقات التعاون وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وهنَّأ سلطان عمان هيثم بن طارق، عبر برقية تهنئة ترمب بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للولايات المتحدة، متطلعاً للدفع بالجهود الرامية لنشر السلام والاستقرار في دول العالم كافة.

بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي".

وأعرب عن "التطلع للوصول مع ترمب لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين". وأضاف: "لطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا معاً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".

بينما كتب ملك الأردن عبد الله الثاني، في منشور على حسابه بمنصة إكس: "أطيب التهاني للرئيس دونالد ترمب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية". وأضاف: "أتطلع إلى العمل معك مجدداً لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".

التزام فلسطيني السعي للحرية

وهنأ رئيس فلسطين محمود عباس، في برقية، ترمب بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة، متطلعاً إلى العمل معه من أجل السلام والأمن في المنطقة، مؤكداً "التزام شعبنا السعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

في سياق متصل، هنّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترمب والشعب الأمريكي بنجاح العملية الانتخابية. وكتب السوداني، في منشور على حسابه بمنصة إكس: "نؤكد التزام العراق الثابت تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وأضاف: "نتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، هنّأ ترمب أيضاً في منشور على حسابه بمنصة إكس، وتمنى له ولإدارته التوفيق في قيادة الولايات المتحدة نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأضاف: "كما نتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات البناءة".

وفي تعليق مقتضب، وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء "التهنئة إلى الرئيس المنتخب والشعب الأمريكي على ممارسته الديمقراطية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وبعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، برقية تهنئة إلى ترمب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأشاد بمواقف ترمب وإدارته خلال ولايته السابقة إلى جانب اليمن وشعبه، وقيادته السياسية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وهنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، في منشور بمنصة إكس، ترمب على فوزه بالانتخابات الرئاسية معرباً عن تطلع بلاده لتطور العلاقات السودانية-الأمريكية.

وبعد تجاوزه 270 صوتاً اللازمة للفوز، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ترمب أصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة بفوزه بواقع 277 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

كما هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، ترمب، مؤكداً أهمية قيادته في تعزيز قوة الحلف والسلام الدولي.

وفي الاتحاد الأوروبي، قدم كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تهانيهما، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة من أجل المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا وأمريكا ستظل قوية، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الحرية والديمقراطية. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد أبدى استعداده للعمل مع ترمب من أجل "السلام والازدهار"، معبراً عن تفاؤله بمواصلة التعاون.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ترمب، مؤكداً أهمية "الشراكة العالمية والاستراتيجية" بين البلدين، بينما أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أهمية تعزيز الرخاء والحرية عبر الأطلسي.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الأربعاء بأن الهيئة الدولية "مستعدة للعمل بشكل بنّاء" مع إدارة دونالد ترمب بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وقال غوتيريش: "أهنىء شعب الولايات المتحدة الأمريكية على مشاركته النشطة في العملية الديمقراطية.. الأمم المتحدة على استعداد للعمل بشكل بنّاء مع الإدارة المقبلة للتعامل مع التحديات الهائلة التي يواجهها عالمنا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، تحقيقه "فوزاً تاريخياً" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال في خطاب الفوز بمدينة بالمبيتش بولاية فلوريدا: "حصلنا على الأغلبية بمجلس الشيوخ، وفزنا في الولايات المتأرجحة، وأصبحت الرئيس الـ47 للولايات المتحدة".

ووفقاً لتوقعات "فوكس نيوز"، ضمن ترمب النصر بعد هزيمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، رغم أن النتيجة الرسمية لا تزال معلقة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ترمب حصل على 267 صوتاً في المجمع الانتخابي، وهو أقل بقليل من 270 صوتاً اللازمة للفوز، مقابل 224 لمنافسته هاريس.