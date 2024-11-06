الولايات المتحدة
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ترمب يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي ويصبح رئيساً للولايات المتحدة
أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأربعاء، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب بمنصب الرئيس بعد أن حصل على 277 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل حصول المرشحة الديمقراطي كامالا هاريس التي حصلت على 224 صوتاً.
ترمب يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي ويصبح رئيساً للولايات المتحدة
أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب بمنصب الرئيس بعد أن حصل على 277 صوتاً في المجمع الانتخابي / Others
6 نوفمبر 2024

وتُجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر، فهناك المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتاً، وبعد حصول ترمب على 277 صوتاً فإنه ضمن فوزه بالرئاسة.

وقال ترمب في خطاب الفوز بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا: "حصلنا على الأغلبية بمجلس الشيوخ، وفزنا في الولايات المتأرجحة، وأصبحت الرئيس 47 للولايات المتحدة".

وأضاف: "هذا انتصار رائع للشعب الأمريكي، سيسمح لنا بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ووصف فوزه بولاية رئاسية جديدة بأنه "انتصار تاريخي وسياسي لم ترَ الولايات المتحدة مثيلاً له من قبل". وتابع: "سنساعد بلدنا على التعافي، وسنصلح حدودنا".

وقال: "بالإضافة إلى الفوز بولايات نورث كارولينا وجورجيا المتأرجحة، وأنا أحب هذه الأماكن، نحن الآن نفوز في ميشيغان وأريزونا ونيفادا وألاسكا، ما يعني أننا سنحصل على 315 صوتاً انتخابياً على الأقل". وأكمل: "لقد فزنا أيضاً بالتصويت الشعبي".

هذا الفوز سيجعل ترمب ثاني رئيس أمريكي يقضي فترة غير متتالية في منصبه، بعد غروفر كليفلاند، الذي شغل ولايتين أواخر القرن التاسع عشر.

كما انتزع الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ من غريمه الديمقراطي خلال انتخابات الكونغرس التي جرت الثلاثاء، وفق أسوشيتد برس.

وأفادت الوكالة بحصول الجمهوريين على الأغلبية إثر فوزهم بـ51 مقعداً، ليستعيدوا السيطرة على المجلس لأول مرة منذ 4 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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