سياسة
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حماس: موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على سياستها تجاه قضية شعبنا
أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على سياستها تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك في بيان للحركة بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة، في وقت تشنّ فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة.
حماس: موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على سياستها تجاه قضية شعبنا
حماس: موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على سياستها تجاه قضية شعبنا / صورة: AA
6 نوفمبر 2024

وقالت حماس: "نؤكد أن موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة"، مشيرة إلى أن جميع الإدارات الأمريكية منذ احتلال فلسطين عام 1948، "كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية وكانت دائماً الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي".

وأضاف البيان أن الغطاء السياسي والعسكري الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل "ثبّت دورها شريكاً كاملاً في قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من أطفال ونساء وشيوخ"، مشدداً على ضرورة وقف هذا الغطاء، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة،

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى وقف "الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني"، والعمل الجاد على وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، ووقف العدوان على لبنان.

وأردفت: "الرئيس الأمريكي المنتخب مطالب بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، رفضاً للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضاً على الدعم والانحياز للكيان الصهيوني".

وختمت حماس بأنه: "على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تَعِي أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض، ولن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وخلال فترته الرئاسية الأولى بين 2017 و2021 قدَّم ترمب دعماً كبيراً لإسرائيل، وقرر عام 2017 اعتبار القدس الشرقية المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل إليها السفارة الأمريكية من تل أبيب، وهو ما يرفضه الفلسطينيون وينتهك القرارات الدولية ذات الصلة.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، التي وسعت إسرائيل نطاقها إلى لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تقدم أيضاً إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لإسرائيل دعماً قوياً على المستويات العسكرية والمخابراتية والسياسية.

مصدر:TRT عربي
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