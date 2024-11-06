وقالت نجمة داود الحمراء في منشور على منصة إكس، إنها تلقت بلاغاً بمنطقة القدس، يؤكد إصابة مستوطنين بحادث دهس عند مفترق "شيلو" وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت: "قدم المسعفون العلاج الطبي لشابين، أعمارهما نحو 20 عاماً، وإصابتهما خفيفة"، مشيرة إلى "تحييد" السائق، من دون مزيد من المعلومات.

بدوره، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان سابق، وقوع عملية إطلاق نار عند مفترق "شيلو" و"تحييد المنفذ"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

واعتبرت حركة حماس "عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب مستوطنة شيلو الصهيونية شمال رام الله، رداً طبيعياً على ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وإبادة بحق شعبنا الفلسطيني"، مضيفة أنها "ردٌّ مباشر على انتهاكاته بحق أسيراتنا في السجون، وخطوته الإجرامية بمصادرة واستبدال ملابسهن الشرعية".

وقالت الحركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن "هذه العملية البطولية وغيرها من عمليات المقاومة، هي تأكيد على فشل كل إجراءات الاحتلال الأمنية والعسكرية الهادفة لوأد المقاومة في الضفة".

وشددت حماس على أن "مقاومتنا مستمرة في استهدافها لجنود العدو وقطعان المستوطنين في كل مكان من أرضنا المحتلة". كما دعت "شبابنا الثائر ومقاومتنا في الضفة المحتلة إلى تصعيد عملياتهم الفدائية البطولية، ولمزيد من الاصطفاف خلف خيار المقاومة، وتصعيدها حتى وقف العدوان ودحر الاحتلال عن أرضنا".

​​​​​​​وارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 777 فلسطينياً، منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، وفق بيانات وزارة الصحة.

بينما أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، بدعم أمريكي، عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.