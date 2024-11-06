وقال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في تدوينة مقتضبة عبر منصة إكس: "20 غارة على قضاء بعلبك اليوم، سقط جراءها 30 شهيداً و35 جريحاً"، ولفت إلى أن غارة إسرائيلية أدت إلى تدمير مبنى المنشية الأثري، مضيفاً أن "هذا المبنى يقع بحي مصنف أثرياً ويعود الى الحقبة العثمانية".

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم، مدينة بعلبك مركز القضاء، بما شمل حي الشيقان ومحلة عمشكي وتلال رأس العين.

كما استهداف الطيران الإسرائيلي في قضاء بعلبك بلدات طاريا وبريتال وبوداي، والأنصار ومشمشة وكفردان، إضافة إلى غابات طاريا، ومحيط بلدة قرحا وسهل بلدة تمنين التحتا وتلال عمشكي.

وبعلبك مدينة تاريخية تعود لنحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

غارات على الضاحية الجنوبية

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ 8 غارات على الضاحية الجنوبية، منذ عصر اليوم (الأربعاء) حتى الساعة (16:45 ت.غ).

وأشارت الوكالة إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق حارة حريك والليلكي والمعمورة وبرج البراجنة وحي الأميركان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أنذر جيش الاحتلال لبنانيين بالضاحية الجنوبية بإخلاء 3 مناطق، استعداداً لمهاجمتها بادعاء أنها قريبة "من منشآت لحزب الله".

جاء الإنذار بالتزامن مع خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، تعهد فيه بأن تجعل المقاومة اللبنانية "العدو الإسرائيلي يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى "3 آلاف و50 شهيداً و13 ألفاً و658 جريحاً".

وذكرت الوزارة أن أرقام الضحايا من النساء والأطفال بلغت 790 قتيلاً و3 آلاف و735 مصاباً، ومن الكوادر الصحية 179 قتيلاً و306 مصابين.

على حين استهدفت إسرائيل 86 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و244 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 63 مستشفى و212 من الجمعيات الإسعافية، بحسب الوزارة.

18 هجوماً لحزب الله

في المقابل، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف بالصواريخ قاعدتين و3 مواقع عسكرية شمالي ووسط إسرائيل. كما أفاد بشن هجمات صاروخية على مدينة صفد و9 مستوطنات للاحتلال، وكذلك قصفَ تجمعاً لجنود بإحدى المستوطنات ودبابة بمستوطنة أخرى، ليرتفع بذلك عدد الهجمات التي نفذها الحزب اليوم إلى 18.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها "حزب الله" بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد "حزب الله" يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.